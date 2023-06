Micron Technology compte créer une usine de test et d’assemblage de puces en Inde

Micron Technology, premier fabricant américain de puces mémoires et troisième mondial derrière les sud-coréens Samsung et SK hynix, a annoncé ce jeudi 22 juin son intention de construire une usine d'assemblage et de test dans l’Etat du Gujarat, en Inde. L’investissement atteint 2,75 milliards de dollars, financé à 50% par le gouvernement central indien et à 20% par le gouvernement de l’Etat du Gujarat. Le projet est annoncé à l’occasion de la visite d’Etat du Premier ministre indien, Narendra Modi, aux Etats-Unis.

