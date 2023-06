Micron investit en Chine malgré le bannissement de ses puces par Pékin

Malgré l’exclusion de ses produits des applications critiques en Chine, le fabricant américain de puces mémoires Micron Technology a décidé d’investir plus de 600 millions de dollars dans son usine dans le pays. Une façon de réaffirmer son engagement auprès de ses clients et partenaires chinois, et de ne pas abandonner le marché à ses deux rivaux sud-coréens Samsung et SK hynix.