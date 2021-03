Micron enterre sa mémoire non volatile 3D XPoint

Changement stratégique chez Micron Technology. Le plus grand fabricant américain de puces mémoires, quatrième fournisseur mondial de semi-conducteurs derrière Intel, Samsung Electronics et SK hynix, a décidé d’arrêter le développement et la production de sa mémoire non volatile 3D XPoint. Le groupe, qui compte 40 000 personnes dans le monde et affiche un chiffre d’affaires de 21,4 milliards de dollars en 2020, justifie sa décision par une validation par le marché insuffisante pour justifier les niveaux élevés d'investissements nécessaires à la commercialisation à grande échelle de cette technologie.