Microfluidique : Emulseo lève 1,5 million d’euros

La start-up bordelaise Emulseo lève 1,5 million d’euros pour développer ses produits pour la microfluidique. Une levée de fonds qui va permettre le recrutement de commerciaux, d’ingénieurs et de techniciens. Emulseo poursuit ainsi son ambition de devenir un leader des formulations et des réactifs chimiques et biochimiques pour des applications en microfluidique – un marché estimé à 6 milliards de dollars, en croissance de 15 % par an –, allant du diagnostic médical au développement thérapeutique, en passant par le criblage à haut débit. Dans ce contexte, Emulseo développe des formulations et des milieux réactifs innovants. Spin-off du Centre de recherche Paul Pascal à Pessac, cofondé en 2018 par des chercheurs universitaires (Jean-Christophe Baret, université de Bordeaux ; Valérie Taly, CNRS/INSERM/Paris-Descartes ; Florine Maes, Centre de recherche Paul Pascal), Emulseo déploie une R&D de pointe et a rapidement mis sur le marché son premier produit, FluoSurf, à destination des laboratoires et des industriels. Aujourd’hui, le groupe compte une dizaine de produits, allant des tensioactifs et huiles fluorées pour la production de gouttelettes aux produits de traitement de surface hydrophobes pour le revêtement des canaux microfluidiques, commercialisés auprès de plus de 150 clients dans le monde.

« Grâce à cette levée de fonds, nous allons accélérer le déploiement de nos activités commerciales et marketing à l’international tout en développant de nouveaux produits innovants et performants via de nouveaux axes de R&D ; notre équipe de onze salariés va ainsi se renforcer rapidement et nous projetons d’intégrer de nouveaux bureaux en 2023 », précise Florine Maes.

Cette levée de fonds en seed (appelée « amorçage ») a été réalisée auprès de business angels et des fonds régionaux Aquiti Gestion (une société de gestion agréée par l’AMF qui participe activement au financement des start-up, PME et ET) et Finaqui (association de plus de 160 business angels de Nouvelle-Aquitaine). Une première levée de plus de 500 k€ avait été réalisée en 2020 auprès de business angels. Emulseo bénéficie en outre du soutien de BPI et de la région Nouvelle-Aquitaine.