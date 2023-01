Microbilles sur les plages : le parquet de Brest va ouvrir une enquête

Le pôle environnement du parquet de Brest annonce son intention d’ouvrir une enquête sur la pollution aux microbilles plastiques retrouvées depuis plusieurs semaines sur des plages de la façade Atlantique.

Camille Miansoni, procureur de Brest, explique attendre de recevoir les plaintes reçues par d'autres parquets, mais assure que le dessaisissement au profit du pôle spécialisé est acté. La gendarmerie maritime de l'Atlantique devrait être chargée de l'enquête.

L'État et plusieurs collectivités locales ont d'ores et déjà porté plainte contre X. La région Bretagne et le département du Finistère annoncent également, par communiqué, leur intention de faire de même.

Chute d'un conteneur

Pour la Fondation Surfrider, la chute d'un conteneur en mer paraît l'hypothèse la plus probable. L’association plaide pour une "obligation de déclaration au niveau international" dans le cas d’une telle perte. Une proposition reprise par le secrétaire d'État à la Mer Hervé Berville, qui a annoncé mardi 24 janvier "avoir lancé au nom de la France une demande de faire des pertes de conteneurs par les navires un axe de travail prioritaire de l'Organisation maritime internationale (OMI)".

Pour mémoire, un décret de la loi Agec sur l’économie circulaire oblige les producteurs, transformateurs et transporteurs de matières plastiques à adapter leurs équipements et à mettre en place des procédures pour empêcher la fuite de ces granulés dans la nature. Ce mécanisme s’inscrit dans la droite ligne de l’Opération Clean Sweep (OCS), initiée en 2015 par Plastics Europe.