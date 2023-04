Michelin: Ventes en hausse de 7% au premier trimestre, les prix compensent le déstockage

"Les marchés sell-in d'Europe et Amérique du Nord ont été caractérisés par une réduction des stocks dans un contexte d'amélioration des chaînes d’approvisionnement, par opposition au premier trimestre 2022 marqué par la reconstitution des stocks", a expliqué le groupe clermontois dans un communiqué.

Il a également confirmé ses principaux objectifs pour 2023, notamment des ventes en volume entre -4% et presque stables, et un bénéfice opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à changes constants.

(Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame et Kate Entringer)