Michelin va supprimer 614 postes dans ses sites en France en 2022

La réduction des effectifs se poursuit chez Michelin. La direction du groupe clermontois a présenté mercredi 1er décembre aux représentants du personnel, les derniers détails du projet de rupture conventionnelle collective (RCC) 2022. Ce deuxième volet du « plan de simplification et de compétitivité » prévoit la suppression de 614 postes en France en 2022, sur 17 000 salariés. Le siège social de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) paiera le plus lourd tribut avec 469 postes, dont 419 dans le tertiaire et 50 dans l’industrie.