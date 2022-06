Michelin va céder ses activités en Russie d'ici fin 2022

A son tour, Michelin tourne définitivement le dos à la Russie. L'équipementier tricolore a indiqué dans un communiqué publié mardi 28 juin qu'il souhaitait « programmer la cession de l'ensemble de ses activités en Russie d'ici fin 2022 et étudie[r] la possibilité de transférer le contrôle de ses opérations tertiaires et industrielles au management local actuel », dans une nouvelle entité qui opérerait via une structure indépendante du groupe.

1 000 salariés sur place

Michelin avait annoncé la suspension de ses activités industrielles en Russie le 15 mars et fait aujourd'hui le constat de « l'impossibilité technique de leur reprise ». Le spécialiste des pneumatiques évoque notamment un « contexte durable d’incertitudes générales », lié à la guerre en Ukraine et aux sanctions internationales contre son envahisseur, mais également des « difficultés d’approvisionnements ». Au cours des derniers mois, l'entreprise avait même dû interrompre sa production dans plusieurs usines européennes, parmi lesquelles plusieurs françaises, pour cause de pénurie de noir de carbone, une substance provenant de Russie qui renforce le pneu et lui confère sa couleur.

Le groupe assure que cette cession n'aura pas d'impact sur sa guidance financière, mais prévoit une exposition de l'ordre de 250 millions d'euros. Les ventes du groupe sur le marché russe représentent en effet environ 2% de son chiffre d'affaires, qui a atteint 23,8 milliards d'euros en 2021. Présent dans le pays depuis 1907, le manufacturier y compte aujourd'hui 1 000 salariés, dont 750 dans son unique usine de Davydovo, ouverte en 2004. Ses employés y fabriquent chaque année entre 1,5 et 2 millions de pneumatiques, essentiellement pour le marché automobile local, soit environ 1% de sa production mondiale.

