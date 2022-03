Michelin suspend la production dans des usines en raison de difficultés d'approvisionnement

Le fabricant de pneumatiques indique que ces arrêts de production dureront "quelques jours" au cours des prochaines semaines.

"En raison de la crise actuelle, et comme de nombreux acteurs industriels en Europe, le groupe Michelin fait face par ailleurs à des difficultés importantes en matière de logistique et de transport pour approvisionner ses usines et livrer ses clients", fait savoir l'entreprise dans un communiqué.

"Pour optimiser ses opérations et adapter la gestion de ses flux, le groupe a décidé d’arrêter la production de certaines de ses usines en Europe, pour quelques jours, au cours des prochaines semaines", poursuit Michelin. "Chaque site décidera de la durée spécifique et des modalités de mise en oeuvre."

(Rédigé par Matthieu Protard)