Michelin présente sa stratégie "tout durable" pour 2030

Covid oblige, la direction de Michelin a dû se plier aux règles de la visio-conférence pour présenter aux investisseurs ses ambitions pour 2030, le 8 avril. Pendant deux heures et demie, autour de Florent Menegaux, président du groupe, Yves Chapot, gérant et directeur financier et tous les membres du comité exécutif ont développé, tour à tour, le Michelin In Motion, autrement dit "la stratégie tout durable" du groupe pour les dix ans à venir. "Les profits et les innovations ne doivent pas occulter les enjeux écologiques", a rappelé Florent Menegaux, soucieux de rechercher "le juste équilibre entre les personnes, la planète et les performances économiques".