Michelin prépare sa roue lunaire pour la mission Artemis

© Michelin Michelin collabore depuis plusieurs décennies avec la Nasa pour fournir les roues des rovers.

Michelin vise la Lune et développe pour cela une roue spécialement dédiée à cet astre. Dans le cadre du programme Artemis de la Nasa, dont l'objectif est d'envoyer des humains sur le satellite naturel de la Terre, l'équipementier français a été sollicité pour fournir les roues du rover lunaire. Un prototype a été dévoilé au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, qui s’est tenu du 5 au 8 janvier.

Être prêt pour le programme Artemis en 2025

La particularité des roues développées par Michelin tient au fait qu’elles n’ont pas d’air. Dans un environnement dépourvu d’atmosphère, un tel atout faciliterait considérablement la logistique du véhicule, tout en supprimant le risque de crevaison. Pour développer sa roue, Michelin s’est associé à l’entreprise américaine Northrop Grumman, spécialisée dans les technologies spatiales et de défense. Tous deux ont été sélectionnés à la suite de l’appel d’offres de la Nasa lancé en novembre 2021.

D’ici à 2025, le programme Artemis prévoit d’envoyer un homme et une femme sur la Lune. Ils voyageront dans le véhicule lunaire ou LTV (Lunar terrain vehicle). « Cette roue lunaire pourra résister aux conditions extrêmes du pôle lunaire pour faciliter l'exploration de la surface lunaire et permettre une présence durable sur la Lune en 2025 et éventuellement sur Mars », explique Northrop Grumman, qui développe le véhicule. L’objectif des deux astronautes sera de trouver un emplacement sur la Lune propice à l’installation d’un camp de base. Les pôles de la Lune sont plus particulièrement visés car ils contiendraient de grandes quantités d’eau glacée.

Une collaboration de longue date avec la Nasa

Michelin collabore avec la Nasa depuis les années 1990. En 2009, il a présenté la Michelin lunar tweel, une roue élaborée pour les expéditions sur la Lune de la Nasa. Pour le programme Artemis, le groupe précise qu'il « s'appuiera sur l'expérience acquise lors de précédentes collaborations avec la Nasa pour les rovers lunaires, pour concevoir une nouvelle structure pneu-roue qui peut permettre des missions LTV dans les conditions extrêmes du pôle sud lunaire ».

Au CES de Las Vegas, il n’était pas le seul à proposer une technologie de roue sans air. Le coréen Hankook a également dévoilé son prototype, mais celui-ci n'est pas destiné aux routes lunaires.