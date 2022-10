Michelin dévoile un pneu de voiture composé à 45% de matériaux biosourcés ou recyclés

Michelin a présenté deux nouveaux pneumatiques, l'un pour la voiture et l'autre pour le bus, contenant respectivement 45% et 58% de matériaux durables. Noir de carbone recyclé, butadiène biosourcé, silice issue d'écorces de riz... Le géant français multiplie les innovations pour réduire l'empreinte environnementale de ses pneus, pourtant de plus en plus grands.