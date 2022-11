Michel-Édouard Leclerc évoque un « tsunami d’inflation »

Interrogé par Apolline de Malherbe sur RMC/BFM TV le mardi 8 novembre, Michel-Édouard Leclerc a indiqué que la France se dirigeait « vers un tsunami d'inflation » en 2023, compte tenu des hausses tarifaires demandées par les industriels de l’agroalimentaire. Le président du comité stratégique de l’enseigne E.Leclerc a estimé que l'inflation, à 6,2% sur un an en octobre selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), ne serait « pas que passagère » et que les Français devaient s'attendre à vivre une inflation « à deux chiffres » dans leurs magasins, après « les nouvelles négociations » commerciales aux alentours de Noël entre distributeurs et industriels. « Il y a un nouveau cycle de négociations que la loi organise, donc on a des demandes tarifaires qui arrivent dans tous les groupes de distribution et nos collaborateurs chez Leclerc me disent qu’il n'y a aucune demande de hausse inférieure à deux chiffres », a détaillé Michel-Édouard Leclerc.

Les grandes marques demandent ainsi des hausses de prix sur les conserves de légumes de 17,74%, sur les huiles et les assaisonnements, de 15,08%, sur les conserves, d’un peu plus de 20%, sur le café, de plus de 10%, sur les volailles, de 13%, sur le papier, de 11%, et sur l'alimentation pour les animaux, de 41%. « Face à ce qui est une vague d'inflation et après celle qu'il y a eu déjà, on va vers un tsunami, tous les acheteurs de la distribution, mais aussi les acheteurs de l'industrie » doivent « se mettre en mode combat pour éviter de taper les Français avec un mur d'inflation ».

En septembre dernier, Jean-Philippe André avait déjà évoqué sur France Info « un tsunami de coûts ». Le président de l'Association nationale des industries alimentaires (Ania) faisait état d’une augmentation générale de tous les postes de coûts, dont celui des emballages. La Coopération agricole s’inquiétait, pour sa part, du « mur infranchissable de l’inflation ».