MGI bouscule la donne dans l’impression d’emballages en carton

Dix ans ! C’est ce qu’il aura fallu à MGI pour évoluer de la première ébauche à un concept de machine abouti et désormais industrialisé. Il est question de l’AlphaJet, sa plate-forme dédiée à l’impression-ennoblissement de feuilles en carton de format B1, l’un des standards de l’industrie de l’étui pliant. L’emballage, en l’occurrence, figure à la première place parmi les marchés visés par l’entreprise installée à Fresnes (Val-de-Marne), avec le « web-to-print » et l’impression commerciale. « Nous nous intéressons à la fois aux entreprises de grande taille et aux start-up », détaille Victor Abergel, vice-président exécutif de l’entreprise. Et de poursuivre : « Nous apportons un concept vraiment nouveau sur le marché, qui colle aux attentes actuelles des industriels en matière de personnel, d’économies et d’environnement. » La solution est censée apporter de nombreux atouts : une personne au lieu de quatre pour piloter la machine, 30% d’économies d’électricité, six fois moins de gâche par rapport aux procédés conventionnels, 50% en moins de place en atelier… À l’heure où les coûts de l’énergie et des matériaux explosent, sachant que les imprimeurs sont, comme partout, confrontés à des problèmes de recrutement, tous ces arguments ont de quoi séduire, même si le prix de la machine se situe autour des 3,2 millions d’euros. « Nous avons calculé un retour d’investissement sur dix-huit mois pour les entreprises qui sont actives dans le domaine du web-to-print et jusqu’à 28 mois pour les autres », argumente Lucien Moons, en charge du développement commercial.

[...]