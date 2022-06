MG-Tech ouvre une filiale à Montréal

Les constructeurs de machines d’emballage français sont reconnus dans leurs secteur d’activité, mais finalement assez peu présents à l’international avec leurs propres filiales. Or, l’implantation au plus près des clients est un atout indiscutable ne serait-ce que pour améliorer la qualité des services et la présence commerciale. MG-Tech, qui fabrique des encaisseuses, des formeuses de caisses, des palettiseurs et depuis peu des robots mobiles de type AMR et AGV, ouvre une filiale à Montréal, au Canada, pour mieux desservir ses clients présents sur le continent nord-américain, soit une dizaine d’entreprises au total, dont Savencia, Nemera Group et Lanthier Bakery, propriétaire de la marque La Fournée dorée, qu’il accompagne dans son développement local. « Cela fait plus de dix ans que nous travaillons avec le groupe MG-Tech pour automatiser nos fins de ligne de conditionnement. La robustesse et la fiabilité de leurs équipements combinées avec leur sens du service en font un vrai partenaire. C’est pourquoi nous sommes heureux de les voir arriver sur le marché nord-américain pour équiper nos sites sur place », explique le directeur industriel de l’entreprise.

Industrie 4.0

Pour s'affirmer sur le marché nord-américain, MG-Tech mise sur les compétences qu'il a développées dans le domaine de l’industrie 4.0, et plus particulièrement sur l’interconnectivité des machines, dans le cadre de la fourniture de lignes complètes, automatisées et robotisées. En l’occurrence, le constructeur met en avant les partenariats qu’il a conclus avec les automaticiens du secteur, Schneider Electric et Rockwell Automation, ce dernier étant très présent auprès des industriels américains. En ce qui concerne la robotique, MG-Tech mise en revanche sur la collaboration avec Yaskawa. La société profitera d’ailleurs du prochain salon Pack Expo à Chicago (États-Unis), du 24 au 26 octobre prochain, pour présenter son dernier palettiseur cobot intégrant un bras Yaskawa et la technologie de contrôle d’axes intégrée Motologics de Rockwell. Créé en 2004, MG-Tech revendique 4 800 machines installées dans le monde. L’entreprise dirigée par Éric Gautier a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros avec un effectif de 200 personnes. Elle dispose de trois usines en France.