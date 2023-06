MG Motor lance son offre de leasing social à 99 euros par mois

«Avec notre offre de leasing social, nous permettons à ceux qui en ont vraiment besoin d'accéder à une offre jamais vue auparavant», explique Haojie Guo, PDG de MG Motor France, par communiqué.

Filiale du groupe chinois SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) depuis 2006, la marque d’origine britannique MG Motor a présenté le 30 juin sa nouvelle offre de leasing pour sa MG4 électrique. Valable pendant deux ans, l'offre sera ouverte du 1er juillet au 31 août 2023, pour la somme de 99 euros par mois. Si aucun apport personnel n’est exigé, l’offre reste en revanche conditionnée à l'octroi de deux aides publiques : le superbonus écologique grimpant à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes et une prime à la conversion pouvant monter jusqu'à 6 000 euros pour la mise au rebut d'un ancien modèle thermique.

Le dispositif de leasing social du gouvernement français tarde à aboutir

Cette opération arrive alors que le dispositif du «leasing social» pour rendre la voiture électrique plus abordable, mis en place par le gouvernement français, fait encore l'objet de discussions et d'arbitrages. Le dispositif a déjà été retardé à plusieurs reprises. La raison ? Faute d'une offre suffisante de véhicules électriques fabriqués en Europe, le gouvernement craint que les aides publiques profitent essentiellement à des modèles importés d'Asie. Et une option de préférence géographique risque de se heurter aux règles européennes de la concurrence…

«C'est quand même assez compliqué à faire. Si vous voulez quelque chose de vraiment décarboné, c'est-à-dire produit en Europe et pas ailleurs dans le monde, aujourd'hui il n'y a pas grand-chose sur le marché» décrypte une source gouvernementale, qui ajoute que le leasing social à 100 euros par mois devrait être présenté à l'automne et les premiers véhicules éligibles livrés courant 2024.

La R5 de Renault et la e-C3 de Stellantis sortiront en 2024, à temps pour le leasing social

Si la première voiture électrique abordable de Renault, la R5, sera assemblée en France, tout comme sa batterie, la nouvelle Citroën e-C3 de Stellantis, promise à moins de 25 000 euros, sera elle fabriquée en Slovaquie et embarquera une batterie fabriquée en Chine. Ces deux modèles doivent arriver sur le marché en 2024 et pourront profiter dès lors du leasing social du gouvernement. Le constructeur MG Motor souligne quant à lui que ses MG4 sont d'ores et déjà disponibles et en stock.

Selon l'association pour la mobilité électrique Avere-France, la MG4 a été en mai la 5ème voiture électrique la plus vendue dans l'Hexagone, derrière la Tesla Model Y, la Fiat 500, la Peugeot e-208 et la Dacia Spring.

Avec Reuters (écrit par Gilles Guillaume)