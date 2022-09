MFE allié à un industriel français sur le dossier M6, selon des sources

L'allié français de MFE n'est pour l'instant pas présent dans le secteur de la télévision, a-t-on ajouté de mêmes sources, sans plus de précision.

RTL, filiale du géant allemand des médias et de l'édition Bertelsmann, attendait au plus tard vendredi des offres indicatives pour ses 48,3% de M6 après l'abandon la semaine dernière du projet de fusion entre ce dernier et TF1.

Connu auparavant sous le nom de Mediaset, MFE est contrôlé par la famille de l'ex-président du Conseil Silvio Berlusconi et coté en Bourse de Milan.

RTL et Bertelsmann sont conseillés par la banque JPMorgan.

