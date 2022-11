MF Packaging bat des records dans l’ensachage multipiste

3000 sachets par minute ! C’est la quantité d’articles qu’un conditionneur de produits secs à écoulement facile, tels que le sucre, peut produire grâce à La Mille, l’ensacheuse form-fill-seal (FFS) développée par l’italien MF Packaging. « La principale nouveauté sur cette machine est représentée par le fait que nous utilisons deux bobines de film sur leur laize maximale, de 1000 mm, au lieu d'en utiliser une seule pliée en deux comme c’est le cas sur les autres machines », indique Stefano Manzaroli, dirigeant de l’entreprise italienne. Comme bien d’autres ensacheuses verticales dédiées à la production de sachets quatre soudures, la Mille déroule la bobine de film, soude un deuxième film au premier pour constituer la base du sachet, puis le remplit au moyen de plusieurs pistes au moment même où les soudures latérales sont réalisées, le haut étant fermé lorsque le bas du sachet suivant commence à être constitué.

Flexion contrôlée

Les opérations de scellage sont effectuées avec deux groupes de rouleaux, respectivement pour le scellage vertical et le scellage horizontal qui font office de barres de soudure, appliquant température et pression sur le film. « La plus grosse difficulté lorsqu'on travaille sur de très grandes laizes, comme c’est le cas avec cette machine, est représentée par la maîtrise de la déformation de la barre de métal sur toute sa largeur », souligne Stefano Manzaroli. Pour contrecarrer les effets de torsion et d’élongation, le constructeur indique avoir travaillé à la fois sur des éléments physiques de ladite barre, en réalisant ce qu’il appelle une « flexion contrôlée », et fonctionnels, en recourant à des matériaux « bonifiés », fabriqués à partir d’alliages.

Les résultats sont à la hauteur de ses attentes : vingt pistes au lieu de dix, pour produire deux fois plus de sachets, mais aussi une machine qui grâce à ses 30 m² occupe une place au sol somme toute assez limitée, compte tenu de sa productivité, et qui peut être pilotée par un seul opérateur. « La plupart des clients intéressés par les grosses cadences utilisent deux machines, ce qui implique d’avoir de la place en atelier, sachant aussi qu’il faudra deux conducteurs de machine, alors qu’avec La Mille une seule personne suffit », explique Stefano Manzaroli. Autre avantage, et il n’est pas des moindres, puisque la machine utilise deux bobines pour fonctionner et non pas le même film plié en deux : il est possible d’utiliser un type de substrat pour la face avant – un plastique transparent par exemple ou base papier si le conditionneur veut mettre en avant le côté renouvelable de son produit – et un substrat aluminium ou plastique à l’arrière. La Mille est capable de réaliser jusqu’à 180 cycles par minute. En travaillant sur vingt pistes, cela correspond à quelques dizaines de milliers de sachets par heure.

Table de jonction

L'ensacheuse se veut aisée à piloter. Elle incorpore, dans cet objectif, une table de jonction pour faciliter le raccord des bobines lors du changement de consommable, un système de centrage automatique, des groupes de tirage latéral et deux dispositifs à cellules photoélectriques pour le centrage de l'impression. « Nous visons les industriels de l’alimentaire dans le domaine des produits secs ou liquides comme les condiments, et ceux qui opèrent dans la pharmacie, qui, dans les deux cas, sont intéressés par les installations très productives ». Six machines ont été vendues. Le néerlandais PortionPack (Südzucker Group), qui se revendique comme le plus grand fabricant et fournisseur de monodoses en Europe avec une production de 15 milliards de produits par an entre sachets de sucre, de café, de confitures ou encore des biscuits et des chocolats fait partie des clients.