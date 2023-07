Meypack emballe sous film étirable

La mode est aux économies dans le domaine des machines. Et les fardeleuses n’échappent pas à cette lame de fond qui intervient après les années Covid et les différentes crises qui s’en sont suivies, à la fois en termes de matériaux et d’énergie. Or, on le sait, les fardeleuses sont des machines très consommatrices d’énergie – gaz ou électricité – ne serait-ce que parce que la plupart d’entre elles utilisent des fours pour rétracter le film autour du lot formé. C’est dans ce contexte que Meypack lance la FW 200, une machine qui opère à partir d’un film mis en forme à froid, par traction mécanique, après avoir subi un préétirage dépendant des types de regroupements, de la forme et de la fragilité des produits.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]