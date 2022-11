MEWS PARTNERS : Acteur de la transformation industrielle et digitale

Dans le contexte actuel, comment intervenez- vous pour aider vos clients à améliorer leur performance industrielle ?

Le défi aujourd’hui est non seulement d’améliorer la performance des sites industriels, mais également de répondre aux problématiques d’efficacité énergétique et de décarbonation des procédés de fabrication.

Nous accompagnons les directions industrielles pour réussir la transition entre le développement des produits et leur industrialisation, tout en s’assurant de respecter les engagements clients et de garantir la qualité. Et nous les aidons à repenser leurs modèles opérationnels et leurs métiers, ainsi qu’à accélérer leur transformation digitale.

Quels sont, selon vous, les leviers à activer pour permettre d’améliorer la performance des systèmes de production ?

Pour obtenir des résultats, il faut d’abord évaluer le système industriel. C’est en agissant sur les structures formelles et systèmes qui le gèrent que l’on peut atteindre les objectifs opérationnels. La transformation digitale et la data sont bien sûr indispensables pour optimiser la configuration des processus et des ressources, créer de la valeur et minimiser, les coûts.

Mais cela implique forcément une transformation sur le plan humain. Il faut considérer la formation et le comportement au travail, à la fois individuellement et collectivement.

Une réflexion sur les compétences, la vision commune et les objectifs est donc indispensable en parallèle d’une approche visant l’organisation et les processus.

Et quel est l’apport de l’intelligence artificielle dans tout ça ?

Elle permet de dégager des leviers de performance supplémentaires. Que ce soit pour accélérer la mise sur le marché, optimiser la réponse à la demande ou développer les services et l’après-vente, mais également pour maîtriser la qualité et les ressources.

L’apport des technologies numériques intervient aussi à d’autres niveaux, comme pour l’utilisation des machines, l’optimisation des tâches et des processus, ou encore la gestion des stocks.

En quoi Mews Partners est singulièrement positionné pour accompagner la transformation industrielle ?

En premier lieu, notre forte culture industrielle. Spécialistes de la performance opérationnelle dans l’Industrie depuis 30 ans, nos équipes sont expertes des problématiques métiers et possèdent une connaissance approfondie de plusieurs secteurs industriels.

Et nous avons développé très tôt une démarche d’accompagnement à la transformation digitale. Cette approche associe l’analyse de la valeur, l’organisation de réflexions au niveau des directions générales ainsi qu’une stratégie de conduite du changement pour construire ensemble une vision et des plans d’actions réalistes, mobilisant tous les niveaux de l’organisation pour une appropriation plus forte. Notre volonté de développer le capital humain de nos clients est une préoccupation importante pour Mews Partners.

C’est pourquoi nous avons lancé Mews Human Inside, qui se focalise sur la gestion des compétences, l’engagement des collaborateurs et les nouveaux modes de travail hybride. De plus, nous avons intégré une équipe de chercheurs-ingénieurs – Eurobios Mews Labs – qui nous aide grâce à des outils de data science et des algorithmes IA à modéliser, simuler et optimiser des processus industriels. Nous permettant ainsi de résoudre encore plus efficacement des problèmes complexes dans les domaines des infrastructures, des produits, de la maintenance, de l’efficience énergétique et des flux. Ces deux nouvelles marques viennent ainsi renforcer l’offre de valeur du cabinet et compléter les solutions que nous proposons.

