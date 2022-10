Meusburger présente sa gamme lors du K 2022

Profitez de la gamme pour l’injection plastique de Meusburger

Lors du salon K de cette année, la vaste gamme pour l’injection plastique jouera un rôle important sur le stand Meusburger. Pour un fonctionnement sûr et sans problème, il y a deux conditions essentielles : l’utilisation d’outils de qualité et une livraison rapide en cas de besoin de pièces de rechange. Dans ce cadre, Meusburger propose une large gamme de plus de 96 000 articles de haute qualité et fonctionnalité. De plus, tous les articles sont disponibles immédiatement en stock. Cela permet aux clients d’économiser du temps et de l’argent lors de l’approvisionnement et au cours de leur activité. Meusburger a également mis en place, sur son site Internet, une section spécialement destinée à l’injection plastique (www.meusburger.com/moulistes-injecteurs). Celle-ci aide les clients de manière optimale à garder une vue d’ensemble de la grande diversité des produits.

Des solutions hautement standardisées et individuelles pour la technique des canaux chauds

Meusburger présentera également sa technique des canaux chauds au K 2022. Le fabricant d’éléments normalisés a 55 années d’expérience autour d’applications complexes et de leurs exigences en termes de propriétés physiques, de matériaux, d’intégration fonctionnelle, de qualité de surface et de formes complexes. Dans ce domaine, Meusburger sait ainsi convaincre tant par sa technique des canaux chauds normalisée que par ses solutions spécifiques au client. Les clients de Meusburger bénéficient d’une assistance complète de la conception jusqu’à la mise en service et la maintenance. À chaque étape de leur projet, ils reçoivent un retour dans les 24 heures. Cette année, au salon K, les visiteurs pourront s’informer sur place de la vaste gamme du fabricant dans le domaine des canaux chauds.

Des assistants numériques pour simplifier le travail quotidien

À part la presse à injection, un autre point fort de ce stand au nouveau design sera l’espace spécialement dédié aux concepteurs. Ici, les fonctions et sections de l’univers en ligne de Meusburger seront expliquées. Il y aura, par exemple, la possibilité d’avoir un aperçu des assistants et configurateurs pour les moules : ceux-ci permettent de configurer des plaques assorties, de calculer les pièces d’assemblage correspondantes et de tout exporter en CAD.

Contenu proposé par Meusburger