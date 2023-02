Metsä Board récompense le futur de l’emballage en carton

Pour la troisième année consécutive, le papetier finlandais Metsä Board récompense des designs innovants. Le « Better with Less - Design Challenge 2022-2023 » invite les designers à créer l'emballage « zéro déchet » du futur. Ainsi, « 124 participants de 27 pays ont relevé le défi avec leurs idées créatives ». Metsä Board et le jury récompensent cette année, ex aequo à la première place, deux propositions.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]