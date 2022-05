Métrologie haute précision & très grande dimension

Mesurer une pièce de 8 mètres avec la précision d’un tiers de cheveu, c’est possible ! Sur son site de La Seyne-sur-Mer (Var), CNIM Systèmes Industriels (CSI) équipementier et ensemblier français de dimension internationale, s’est doté de moyens de métrologie grande dimension uniques en France.

La plus grande machine à mesurer tridimensionnelle de France

En effet, CSI est équipé depuis 2020 de la plus grande machine ZEISS de France : la MMZ-G. Réalisée sur mesure, elle affiche une capacité de X = 4000, Y = 8000 et Z = 2000, et un niveau de précision de 3,6 µm + 2,7 µm/m. L’exactitude des mesures est conforme à l’ISO 10-360 et nous permet de répondre aux exigences des secteurs des semi-conducteurs, du spatial, de l’aéronautique, du nucléaire ou du militaire qui requièrent pour leurs équipements de grande dimension une précision de fabrication et des contrôles tridimensionnels particulièrement élevés.

« Effectuer des contrôles 3D sur des pièces du volume d’une voiture et avec un degré très élevé de précision requis par les industries de pointe avec lesquelles nous travaillons, telle est l’offre en métrologie tridimensionnelle de CNIM Systèmes Industriels », souligne Aurélie Hulard, Directrice générale de CNIM Systèmes Industriels.

« Notre machine MMZ-G est unique en France. Elle permet d’atteindre de très faibles incertitudes. Nous sommes au service de l’excellence de l’industrie française et européenne », ajoute la Directrice générale.

Ariane et un géant de l’industrie des semi-conducteurs conquis

Partenaire d’ArianeGroup depuis 18 ans, CNIM Systèmes Industriels fabrique et mesure les carters de tuyères des lanceurs Ariane 5 et maintenant Ariane 6. Une collaboration qui se poursuit aujourd’hui dans le cadre du contrat remporté avec Amazon.

Depuis 2018, CSI est partenaire d’un géant de l’industrie des semi-conducteurs, pour lequel il fabrique (soudage par faisceaux d’électrons et usinage), assemble en salle blanche ISO 5 et contrôle des structures mécano-soudées de grande précision mesurant jusqu’à 6 m de long. Une intégration verticale unique dans la supply chain du fabricant des semi-conducteurs.

Fabrication série de haute précision : une longue collaboration avec le CEA

44 systèmes d’alignement des faisceaux laser du Laser Mégajoule, installation scientifique aux portes de la physique et au cœur de la stratégie de dissuasion française : voici le type de projet mené par CNIM Systèmes Industriels pour le CEA. Intégrés en salle blanche, ces structures ultra-stables bénéficient de l’expertise en métrologie des équipes de CSI. « Notre enjeu est d’atteindre une précision de fabrication pour que l’alignement des lasers soit équivalent à viser une cible à 8 m de distance avec une précision de 8 m », indique Fabien Reynaud, chef de projet chez CSI.

