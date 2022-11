Métrologie : Beamex ouvre une filiale en Suède

La société finlandaise de métrologie Beamex a ouvert, ce 1er novembre 2022, une filiale en Suède, et prend le relais de son distributeur JMEX, qui a été un partenaire de confiance pendant plus de trente ans. Cette proximité avec le siège social de Beamex, situé de l’autre côté du golfe de Botnie, sur la côte ouest de la Finlande, est idéale pour la structure suédoise, qui partage la même culture nordique, ce qui apportera plus de valeur ajoutée à ses clients.

Avec l’augmentation et la diversité des offres de solutions d’étalonnage que Beamex propose et avec un besoin grandissant de support de la part des clients, une présence directe apportera encore plus de support aux clients pour implémenter leur changement de process. JMEX accompagnera Beamex pour assurer une transition progressive. « Grâce à ce changement, Beamex sera plus proche de ses clients et il sera plus accessible pour faire du business avec eux, tout en continuant de fournir des services de qualité et une expérience métrologique digitale et transparente », explique Tom Sonntag, directeur pour les pays nordiques chez Beamex.

Beamex vise à devenir le partenaire technologique de référence pour la métrologie. Il propose aux industriels un accompagnement complet pour relever les défis technologiques de la transformation digitale. Le groupe propose dans plus de quatre-vingts pays des produits et services tels que des logiciels d’étalonnage, des logiciels de métrologie industrielle, ou encore des calibreurs de température et pression. Ses clients se trouvent dans des secteurs aussi variés que la pharmacie, l’agroalimentaire, l’industrie chimique et l’énergie.