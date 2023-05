MetoSafe, une étiquette VOID en papier

Sous le nom de MetoSafe, l’allemand Meto (CCL) commercialise un témoin d’effraction personnalisable entièrement constitué de papier. Quand elle est déchirée ou enlevée, cette étiquette, adhésive et destructible, laisse apparaître une mention explicite – « ouvert » par exemple – et autres messages spécifiques. Le spécialiste de l’étiquetage, des solutions de marquage et de la traçabilité destine cette solution à la restauration à emporter et aux livraisons de repas.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]