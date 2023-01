Méthodologie 2023 : 15 indicateurs pour classer les écoles d'ingénieurs

Comment notre Classement des écoles d'ingénieurs 2022 a-t-il été construit ? Comme pour l'édition 2022, nous avons utilisé les données publiques de la Commission des titres d’ingénieur (CTI) ainsi que celles de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI). Les quatre grands critères de notre classement : l’insertion professionnelle, la proximité avec les entreprises, la recherche et l’ international restent toujours les grands axes de notre classement. Ces critères sont nourris par des indicateurs où chaque école est positionnée par rapport aux autres selon une méthode de mini-maxi et chaque indicateur est doté d’un coefficient.

Nos critères et les indicateurs qui les sous-tendent sont restés les mêmes que l’an passé sauf pour la thématique de la proximité avec les entreprises. Deux indicateurs font ainsi leur entrée cette année dans le classement, afin de mieux coller avec les enjeux actuels des entreprises. D’abord, et c’est le sujet principal de l’enquête associée au classement cette année, le pourcentage de femmes parmi les intégrés rentre en scène. Cet indicateur pèse pour 6% de la note finale. De plus, à l’image du pourcentage d'heures d'enseignement réalisées par des enseignants-chercheurs pour le critère recherche, le pourcentage d'heures d'enseignement réalisées par des professionnels de l’entreprise est à présent pris en compte. Il est associé à un coefficient 7.

Ainsi en 2023, la dotation globale des chaires d’entreprises dans l’école n’est plus un élément classant, car cette donnée n’est plus transmise par la CTI. Cette mise à jour rebat les cartes du classement, car cet indicateur comptait pour 10% de la note finale des écoles (coef. 10). De plus, nous avons fait le choix de supprimer le pourcentage de diplômés en création d’entreprise 12 à 15 mois après leur sortie de l’école (qui était associé à un coefficient 5) car celui-ci faisait doublons avec le nombre diplômés des trois dernières années ayant créé une entreprise, qui a été lui conservé.

Bien que de nombreuses écoles restent dans la queue de la comète de la crise sanitaire, les données concernant l’international sont les dernières disponibles. L’année dernière, L’Usine Nouvelle avait en effet fait le choix de réexploiter les données du palmarès 2021 pour les taux d’étudiants ayant passé au moins six mois à l’étranger en stage et en échange académique. Cependant, dans la mesure où les données "international" fluctuent selon la zone géographique des écoles et afin de ne pas pénaliser certaines d’entre elles, le critère international conserve un coefficient de 20 (contre 30 en 2021).

Le critère recherche reste lui inchangé, de même que le critère insertion, même si, pour ce dernier, il semble nécessaire de souligner que les données sont extrêmement dépendantes du taux de réponses des étudiants et étudiantes. En effet, à la différence des trois autres critères, l’insertion se base quasi-exclusivement sur les enquêtes menées auprès des diplômés : ainsi, moins de jeunes ingénieurs participent à celles-ci, moins les données reflètent l’ensemble des promotions.