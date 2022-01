Méthodologie 2022 : 15 indicateurs pour classer les écoles d'ingénieurs

© Pascal Guittet Face à la crise sanitaire, les écoles d'ingénieurs ont dû s'adapter ; L'Usine Nouvelle aussi, pour son classement 2022.

Comment notre Classement des écoles d'ingénieurs 2022 a-t-il été construit ? Comme pour l'édition 2021, nous avons utilisé les données publiques de la Commission des titres d’ingénieur (CTI) ainsi que celles de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI). Si les intitulés de nos quatre grands critères, indispensables pour établir notre classement – insertion professionnelle, proximité avec l’entreprise, recherche et international – n’ont pas évolué cette année, leur contenu, si.

Car pour la première fois dans l’histoire de notre palmarès, nous avons dû composer avec la crise sanitaire engendrée par le Covid-19. Et les écoles d’ingénieurs n’y ont pas échappé. Pendant plusieurs mois, les cours se sont déroulés à distance et les stages, échanges et doubles-diplômes à l’étranger ont cessé du jour au lendemain.

Notre critère international, pilier habituel de notre palmarès avec un coefficient de 30 a ainsi dû être repensé. En plus de ne pas utiliser le taux de doubles-diplômés et le taux d’intégrés avec un titre étranger, nous avons choisi pour les taux d’étudiants ayant passé au moins six mois à l’étranger en stage et en échange académique de réexploiter les données de notre palmarès 2021. La possibilité de se rendre à l’étranger fluctuant grandement selon la zone géographique, certaines écoles auraient été pénalisées par la localisation de leurs écoles partenaires. Dans la majorité des établissements, les voyages à l’étranger ont été intégralement stoppés. Seul le taux d’étudiants en emploi à l’étranger dix-huit mois après l'obtention de leur diplôme (coef 8) est calculé à partir des données CTI 2021. Dans son ensemble, le critère international passe d’un coefficient de 30 à 20.

Le critère insertion professionnelle passe lui d’un coefficient de 25 à 30. Cela traduit l’ajout de l’indicateur « Semaines de stage en entreprise obligatoire sur l'ensemble du cycle ingénieur ». Le critère recherche ne subit lui aucune modification.

Enfin, toujours dans la volonté d’affirmer l’ADN industriel de notre palmarès, notre critère « proximité avec l’entreprise » passe à 25 de coefficient contre 20 en 2021. Au delà du nombre d’ingénieurs issus de l’école ayant créé une entreprise au cours des 3 dernières années (coef. 5) et de la dotation globale des chaires d’entreprises dans l’école (coef. 10) se greffent deux nouveaux indicateurs : le temps moyen en heures passés par les élèves dans des projets proposés par des entreprises (coef. 5) et le pourcentage de diplômés en création d’entreprise 12 à 15 mois après leur diplomation (coef. 5).