Meteor insiste dans la consigne pour réemploi

La plus ancienne brasserie de France, Meteor, continue d’affirmer son engagement dans le réemploi par l’intermédiaire de la consigne. La brasserie alsacienne lance en avril prochain une nouvelle gamme de quatre bières de spécialité – une IPA, une cerise, une triple et une bière de Noël – en bouteilles consignées. Mais, alors que le marché est dominé par le format 75 cl, compte tenu des habitudes régionales de consommation, elle les propose dans des bouteilles de 33 cl. La diffusion en grande distribution se limitera à la région Grand Est. Sur le plan national, ces recettes seront disponibles au sein de l’enseigne spécialisée V and B, qui compte plus de 250 magasins.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]