Métallurgie : comment la Fabrication Additive repousse les limites du possible

A quels besoins Velo3D permet-il de répondre grâce à la FA ?

Xavier Fruh, directeur commercial chez Velo3D : Les industries sont confrontées à des enjeux de taille : être de plus en plus performantes et compétitives, réduire leur impact environnemental et sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement pour conserver leur statut de leader sur leur marché. Et aujourd'hui, la FA représente une véritable opportunité de les aider à y répondre. Dans le monde de la métallurgie qui nous concerne, la promesse de la FA est de réaliser des pièces complexes, à haute valeur ajoutée et impossibles à obtenir par les procédés conventionnels tels que la fonderie, la forge ou l'usinage. L’objectif est de raccourcir les temps de conception et de déployer la production à grande échelle tout en maîtrisant les coûts et la qualité.

Quels sont les secteurs les plus concernés par ce type de production ?

Xavier Fruh : Aujourd'hui, la FA métallique peut s'implanter dans quasiment tous les secteurs concernés par des challenges technologiques, logistiques ou budgétaires, tels que le médical, le luxe, le transport, l'énergie ou encore la pétrochimie. Il n’y a pas de limitation sectorielle. Certaines industries comme l’aéronautique, le spatial ou le sport auto ont été précurseurs car ils doivent relever d’importants défis d'ingénierie.

Quelles sont les limites de cette technologie ?

Xavier Fruh : L'engouement des débuts de la FA métal était en partie fondé sur l’idée qu’elle pouvait remplacer les procédés de fabrication existants. La première des limites a longtemps été le coût de cette technologie et donc son accessibilité. Toutefois, le développement de la filière FA métal ces dix dernières années a clairement permis de réduire ce coût d’accès tout en augmentant les performances techniques. A titre d’exemple, l’impression 3D était auparavant limitée à l’utilisation d’un seul laser. Aujourd'hui, plusieurs lasers peuvent imprimer en simultané ce qui permet de gagner en productivité.

L’enjeu majeur aujourd’hui est d’identifier quelles sont les applications les plus pertinentes pour tirer un maximum de valeur ajoutée de la technologie et justifier son coût brut. C’est d’ailleurs l’un des savoir-faire de Velo3D.

Quels autres leviers d’amélioration avez-vous identifiés ?

Xavier Fruh : La reproductibilité et la stabilité des machines ont au départ posé des difficultés pour le déploiement de la production à plus grande échelle. Les fabricants de machines ont travaillé sur ce point. Chez Velo3D, nous sommes aujourd’hui capables d’imprimer les pièces à grande échelle dans une fenêtre de tolérance connue, mesurée et maîtrisée, pour des temps de fabrication qui peuvent dépasser 200 heures sans interruption. Pour y parvenir, nos machines intègrent des fonctionnalités de calibration très avancées comme la vérification de la précision des lasers et de la stabilité d’autres paramètres critiques. Et ceci, avant le démarrage d’une production ou bien en cours d’impression.

L’obligation des filières industrielles de qualifier les pièces a aussi été un facteur limitant. Par exemple dans l’aéronautique, on qualifie les pièces pour faire la preuve de la qualité mais aussi de la sécurité des passagers. Toute la filière de la FA métal est donc montée en compétence pour adresser cette problématique : les académiques, les fabricants de poudre, les fabricants de laser, les éditeurs des logiciels d’analyse, de simulation, de monitoring. Un gros effort a aussi été réalisé autour de la caractérisation et la compréhension des procédés, ainsi que sur la définition d’un cadre normatif.

De leur côté, les OEMs ont accentué leurs R&D et eux aussi sont montés en compétence. En effet, la FA étant une technologie transversale dans l’entreprise, elle nécessite une expertise dédiée. C’est pourquoi des comités d'experts sont créés dans les grands groupes, voire des campus dédiés à cette technologie.

Quelle est la marque de fabrique de Velo3D ?

Xavier Fruh : Nous offrons à nos clients la capacité d'imprimer les pièces les plus complexes du marché, celles qu’ils ne pouvaient pas fabriquer, même en FA. Également, nous sommes l’un des rares fabricants qui permet d’imprimer des pièces de grande taille jusqu’à 600mm x 1000mm, en 8 lasers 1kW pour un gain de productivité.

Nous avons aussi mis au point une plateforme technologique stable et évolutive. Elle est composée d’une gamme cohérente de machines et supportée par une chaîne digitale complète, depuis le logiciel de préparation Flow jusqu’au système de monitoring et d’assurance qualité Assure. Elle a déjà prouvé sa capacité de montée en production à l’échelle globale à travers des flottes de machines installées chez des OEMs et leurs sous-traitants, notamment dans l’exploration spatiale et la pétrochimie.

Enfin, et le plus important selon moi, nous sommes reconnus pour la qualité de notre support client, de l’évaluation technique des pièces, la conduite des machines, au service après-vente. Nos équipes ont à cœur le succès de nos clients et de participer à l’essor de la fabrique additive métal dans toutes les industries.

D’ailleurs, c’est une tendance bien réelle. Je rentre tout juste du Salon du Bourget où plusieurs grands programmes présentés lors du salon évoquent que près de 25% des pièces nécessaires seront réalisées en FA.

Contenu proposé par Velo3D