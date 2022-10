Métallisation : tendance et perspectives

La métallisation des plastiques ou polymères est un procédé largement utilisé dans l’industrie. L’enjeu est double : aux performances de légèreté des matériaux plastiques et de leur mise en forme sont associées les performances esthétiques et/ou fonctionnelles des pièces produites. Et, cela dans le respect de l’environnement. Un aperçu des tendances par Gilles Lubineau et Ruslan Melentiev, chercheurs de l’université saoudienne KAUST