Meta: Une deuxième série de licenciements va toucher 10.000 emplois

(Reuters) - Meta Platforms, société mère de Facebook, a annoncé mardi qu'elle supprimerait 10.000 emplois cette année, sa deuxième série de licenciements massifs, alors que le secteur technologique se prépare à une profonde récession économique.

Ces suppressions d'emplois, largement anticipées, s'inscrivent dans le cadre d'une restructuration qui vise à renoncer à des plans d'embauche de 5.000 postes et supprimer des projets moins prioritaires.

Le titre Meta grimpait de 6,1% à 15h41 GMT tandis que le Nasdaq Composite prenait 2,5% au même moment.

En novembre dernier, Meta a supprimé plus de 11.000 emplois, soit 13% de ses effectifs, alors que la société avait doublé le nombre de ses employés en 2020.

Dans un message adressé au personnel, le directeur général Mark Zuckerberg a indiqué que la plupart des suppressions seraient annoncées en avril et en mai, mais que dans certains cas elles se poursuivraient jusqu'à la fin de l'année.

"Durant la majeure partie de notre histoire, nous avons connu une croissance rapide de nos revenus année après année et nous avons eu les ressources nécessaires pour investir dans de nombreux nouveaux produits. Mais l'année dernière a été une leçon d'humilité", a écrit Mark Zuckerberg.

"Je pense que nous devrions nous préparer à la possibilité que cette nouvelle réalité économique se poursuive durant de nombreuses années".

Cette décision pourrait apaiser les craintes des investisseurs alors que la croissance du chiffre d'affaires des principales activités de Meta a ralenti en raison d'une inflation élevée et d'un recul des publicités numériques après le boom du commerce électronique durant la pandémie de COVID-19.

Les inquiétudes relatives au ralentissement économique lié à la hausse des taux d'intérêt ont également déclenché une série de suppressions massives d'emplois dans les entreprises américaines : des banques de Wall Street telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley aux grandes entreprises technologiques comme Amazon.com et Microsoft.

L'industrie technologique a licencié près de 290.000 personnes depuis le début de l'année 2022, dont environ 40% cette année, selon le site de suivi des licenciements layoffs.fyi.

(Rédigé par Nivedita Balu et Aditya Soni à Bangalore ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)