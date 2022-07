Meta réduit ses projets de recrutement, s'attend à des vents contraires

(Reuters) - Meta Platforms, maison-mère de Facebook, a revu à la baisse ses projets de recrutement d'ingénieurs cette année, d'au moins 30%, a annoncé jeudi aux employés le patron du groupe, Mark Zuckerberg, leur demandant de se préparer à un important creux économique.

"Si je devais parier, je dirais que cela pourrait être l'un des pires creux que nous ayons constaté dans l'histoire récente", a dit Mark Zuckerberg aux salariés de Meta selon une session hebdomadaire de questions-réponses dont Reuters a pu consulter un enregistrement sonore.

Meta a réduit son objectif de recrutement d'ingénieurs cette année à environ 6.000-7.000 postes, contre un projet initial de 10.000 nouveaux ingénieurs, a indiqué le patron du groupe.

Si le géant technologique avait annoncé récemment un gel des embauches, aucun nombre n'avait filtré.

En parallèle, Meta a fait le choix de ne pas recruter à certains postes, notamment dans le but d'accentuer la pression sur les cadres directeurs afin que partent les employés incapables de répondre à des objectifs plus agressifs, a dit Mark Zuckerberg.

"De manière réaliste, il y a probablement pas mal de gens dans la société qui ne devraient pas être là", a-t-il déclaré lors de la session de questions-réponses.

"En relevant les attentes et ayant des objectifs plus agressifs, mon espoir réside en partie (...) dans le fait que certains d'entre vous pourraient décider que cet endroit n'est pas pour vous, et cette auto-sélection me va".

Meta se prépare à un second semestre compliqué, du fait du contexte macroéconomique et de changements dans la protection des données des utilisateurs de ses plateformes qui ont nui à ses recettes publicitaires, selon un mémo interne que Reuters s'est procuré.

"Je dois souligner que nous sommes dans une période grave et que les vents contraires sont sévères", a déclaré le directeur produit du groupe, Chris Cox, dans le mémo publié dans un forum de discussion interne en amont de la session de questions-réponses.

Un porte-parole de Meta a déclaré dans un communiqué que le mémo était destiné à renforcer ce que le groupe avait déjà fait savoir "publiquement lors des résultats trimestriels à propos des défis auxquels nous faisons face et des opportunités que nous avons".

Les grands groupes technologiques sont nombreux à avoir revu leurs ambitions à la baisse cette année dans la crainte d'une possible récession de l'économie américaine. Meta a perdu environ la moitié de sa valeur de marché depuis le début de l'année, alors que son réseau social Facebook a enregistré le premier déclin trimestriel du nombre de ses utilisateurs quotidiens actifs.

(Reportage Katie Paul; version française Jean Terzian)