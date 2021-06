Messi porte l'Argentine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Rodolfo Buhrer Lionel Messi a signé une partition de haut niveau /Photo prise le 28 juin 2021/REUTERS/Rodolfo Buhrer

L'Argentine a signé un troisième succès de rang cette nuit en s'imposant 4-1 face à la Bolivie. Lionel Messi est le principal artisan de cette victoire. Le capitaine de l'Albiceleste a inscrit un doublé (33e et 42e). C'est Alejandro Gomez qui a ouvert le score très tôt dans cette partie (6e minute) après un joli service de Lionel Messi. La Bolivie a par la suite tenté de revenir au score au retour des vestiaires avec un but signé Erwin Saavedra (60e). Quelques minutes plus tard, Lautaro Martinez enfonça le clou (65e). Le score n'évoluera plus, avec cette troisième victoire en quatre matchs, l'Argentine est solidement installée en tête du groupe A. Les Argentins affronteront l'Equateur en quart de finale.