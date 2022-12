MERCURIAL : L’expertise au service de la fonction Achats

Accroître la performance de la fonction achats des entreprises, générer des économies sur le sourcing et les coûts globaux, ou encore sécuriser la relation fournisseurs : C’est la mission que s’est fixée le groupement d’experts en achats Mercurial afin d’aider ses 700 entreprises adhérentes (ETI et PME) à être toujours plus compétitives. « Nous avons une vision de spécialistes du marché et le recul nécessaire pour apporter une solution globale, adaptée aux besoins des entreprises.

Ce qui nous intéresse, c’est la satisfaction des Adhérents », détaille Philippe Boisseau, directeur général de Mercurial.

Trois métiers pour un même objectif

La particularité et la force de ce groupement d’experts résident dans la combinaison de trois métiers complémentaires, synonymes de plus-value pour les entreprises. En premier lieu, le groupement d’achats, pour lequel Mercurial met à disposition de ses Adhérents un panel complet de fournisseurs qualifiés pour des achats communs ou spécifiques.

Mercurial négocie, valide et sécurise des conditions commerciales particulièrement compétitives sur tous les postes d’achats techniques ou généraux : matières premières, fournitures de production, les énergies, prestations de services…

Véritable apporteur de temps et de gain, Mercurial anime également son réseau et propose des réunions, des webinaires. « Parce que les entreprises n’ont pas le temps de faire de la veille, nous leur délivrons les bons indicateurs pour leur permettre d’avoir toujours une longueur d’avance », précise Philippe Boisseau.

Enfin, Mercurial propose à toutes les entreprises, du conseil en stratégie d’entreprises, organisation et management, audits qualité, ,accompagnement des démarches RSE… En tant qu’organisme agréé, la société fait également de la formation, en intervenant dans tout le pays.

mercurial@mercurial.fr

www.mercurial.fr

