Merck s’arme d’un large site de développement industriel biotechnologique en Suisse

Du haut du quatrième et dernier étage, la vue sur les Alpes est saisissante. Planté sur les hauteurs, dans les collines verdoyantes de Corsier-sur-Vevey (Suisse), le nouveau bâtiment de Merck domine le Lac Léman ainsi que le complexe existant, distant de deux cents mètres, où près de 900 collaborateurs produisent des principes actifs pour les médicaments biotechnologiques du laboratoire allemand. Petite curiosité cadastrale : une petite carrosserie automobile s’insère, de manière surprenante, entre les deux infrastructures. Trois ans après le démarrage des travaux, via un investissement de plus de 250 millions d’euros, le Biotech Development Center de Merck a été officiellement inauguré le 7 juin. Belén Garijo, présidente du directoire et PDG du groupe, lui a promis, dans son discours, « un rôle central pour contribuer à apporter plus rapidement de nouveaux médicaments pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, en particulier dans les cancers ». Nommé directeur du Biotech Development Center, Patrick Chkroun a précisé que ce lieu stratégique de près de 16 000 m2 « achevait les validations opérationnelles », estimant à début 2024 le démarrage de la production des premiers lots cliniques.

