Merck: Les ventes dépassent les attentes au T2, objectif annuel relevé

(Reuters) - Merck & Co a fait état mardi de ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre et a relevé sa prévision de revenus pour l'ensemble de l'année, en raison de la forte demande pour ses deux produits les plus vendus, le Keytruda et le Gardasil.