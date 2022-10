Merck affiche un bénéfice en hausse au 3e trimestre, relève ses perspectives pour 2022

(Reuters) - Merck & Co a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et un bénéfice plus élevés que prévu pour le troisième trimestre, grâce notamment aux fortes ventes de son médicament phare contre le cancer, le Keytruda, et de son vaccin contre les papillomavirus humains (VPH), le Gardasil.