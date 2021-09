Mercedes-Benz rejoint Stellantis et TotalEnergies comme partenaire d'ACC

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Tingshu Wang Stellantis et TotalEnergies ont annoncé vendredi l'entrée au capital de Mercedes-Benz dans leur co-entreprise Automotive Cells Company (ACC) spécialisée dans les batteries pour véhicules électriques. /Photo d'archives/REUTERS/Tingshu Wang

Mercedes-Benz, détenu par Daimler, sera actionnaire d’ACC à part égale avec Stellantis et TotalEnergies, à hauteur d’un tiers du capital, ont annoncé les trois groupes dans un communiqué commun.

ACC est le résultat d’une initiative entreprise en 2020 par Stellantis et TotalEnergies, conjointement avec sa filiale Saft, afin de créer un champion européen des batteries pour véhicules électriques.

Avec l'entrée de Mercedes-Benz, les partenaires ont décidé de porter l'objectif de capacité à au moins 120 gigawatt-heure (GWh) de production de cellules d’ici 2030.

"Le nouvel objectif de capacité d’ACC mobilisera un investissement de plus de sept milliards d'euros qui sera soutenu par des subventions publiques et financé par des apports en fonds propres et des emprunts", est-il indiqué dans le communiqué.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)