La division automobile Mercedes-Benz Cars a enregistré une marge bénéficiaire ajustée de 16,4%, contre 12,6% pour Mercedes-Benz Vans.

Le constructeur automobile haut de gamme a confirmé ses prévisions pour l'année, tablant sur un marge d'Ebit ajustée de 11,5 à 13% pour la division voitures, mais a prévenu que l'aggravation des effets de la guerre en Ukraine, des blocages liés au COVID-19 et des pénuries de semi-conducteurs pourrait modifier ses perspectives.

L'ajustement de ses activités commerciales en Russie, où Mercedes-Benz a suspendu ses opérations après l'invasion de l'Ukraine, a entraîné des dépenses de 709 millions d'euros.

"Une escalade par rapport à la situation actuelle pourrait avoir des conséquences négatives considérables sur les activités de Mercedes-Benz", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Elle s'attend à ce que la pénurie des semi-conducteurs et d'autres produits continuent d'avoir un impact sur les résultats tout au long de l'année, soulignant que le confinement lié au COVID-19 en Chine est une cause d'incertitude supplémentaire pour la production et le développement du marché.

