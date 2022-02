Menthe au lait

Le PET recyclé thermoformé est aujourd’hui majoritairement constitué de flocons de bouteilles transparentes. Ces derniers connaissant une forte demande qui impacte leur prix, Faerch a eu l’idée ingénieuse de miser sur les flocons colorés.

Le spécialiste de l’emballage alimentaire et recycleur intégré développe une gamme de pots pour produits laitiers issue de sa matière recyclée, Evolve by Faerch. Cette dernière est composée d’un mélange de PET recyclé postconsommation provenant de pots, barquettes et bouteilles colorés. Les couleurs étant mélangées, la teinte finale est variable et le PET recyclé contient alors une gamme fluctuante de couleurs pastel cependant facilement identifiables par le consommateur qui souhaite effectuer un acte d’achat écoresponsable.

©Faerch

Imprimés ou enrobés d’un manchon carton personnalisable à la marque du fabricant, les pots sont actuellement disponibles en format 200 g et prochainement en version 400 g. Cette matière entièrement recyclable en nouveaux emballages pour produits laitiers après utilisation a déjà été adoptée avec succès sur le marché des plats préparés.