Menace de représailles sur Ericsson et Nokia dans la 5G en Chine

De sérieuses menaces planent au-dessus d’Ericsson et de Nokia dans la 5G en Chine. Alors que les deux équipementiers télécoms européens continuent de bénéficier de l'exclusion de leurs rivaux chinois Huawei et ZTE sur de nombreux marchés, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, ils pourraient faire les frais dans l’Empire du Milieu des politiques anti-Huawei de leurs deux pays respectifs, la Suède et la Finlande.