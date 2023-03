«Même en activant tous les leviers de sobriété, on a besoin de nouvelles mines de lithium», estime Judith Pigneur, de négaWatt

L’Usine Nouvelle.- Vous avez récemment publié une note appelant à la « sobriété » sur le lithium. Pourquoi est-ce un enjeu aujourd’hui ?

Judith Pigneur.- D’un point de vue industriel tout d’abord, les augmentations de la production de lithium qui sont prévues sont très ambitieuses, au point qu’on a du mal à croire qu’elles soient réalistes ! L’Agence internationale de l’énergie, par exemple, prévoit d’ici à 2040 une production annuelle multipliée par huit. Un essor très rapide, à l’image de ce qui est prévu pour la montée en puissance des véhicules électriques alors que l’Union européenne a acté l’obligation de ne vendre que des véhicules zéro carbone à partir de 2035. C’est bien, mais en sachant que l’ouverture d’une mine prend généralement entre cinq à dix ans, respecter ce tempo sera difficile. A ce premier frein, industriel, s’ajoute un frein écologique car pour le dire simplement : plus on fait les choses rapidement, moins on les fait bien. C’est d’ailleurs pour ça que l’ambition du Critical raw materials act de réduire les délais d’attribution de permis d’exploitation est inquiétante. D’autant que de manière générale, plus on va ouvrir de mines, plus l’impact de l’activité minière sera important.

