Même Cristaline répercute la hausse du prix du PET

La période actuelle est vraiment inédite, Cristaline en fait la démonstration si besoin était. Alors que la marque d’eau n’avait pas modifié le prix du pack de six bouteilles de 1,5 litre depuis 2002 et le passage à l’euro, elle augmente son tarif aux enseignes de 10%, soit dix centimes environ. Cela représente une hausse de 1,5 centime par bouteille, selon le groupe Alma, propriétaire de la marque. En cause, le coût du polyéthylène téréphtalate (PET), qui a bondi de près de 33% en un an, entre avril 2021 et avril 2022, selon l’indice Elipso, et la flambée de ceux du transport et de l’énergie.

