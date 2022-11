MELIAE CONSULTING : Le lien entre performance opérationnelle et technologies

La transformation digitale ne se résume pas à digitaliser ! Pour Meliae, la problématique est de fournir tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon niveau de pilotage SQCDME des activités.

Revisiter l’organisation

Le cabinet, fort de l’expertise de ses associés (ex-ProConseil) en Lean et conduite du changement, donne au management visuel digital une place clé dans les processus qu’il est chargé d’accompagner. « Nous ne sommes pas fournisseurs de solutions, mais des assembliers expert et des facilitateurs » résume Julien Bazus, Directeur Associé Meliae.

Sa mission auprès d’une industrie pharma en donne un aperçu. L’unité de production 4.0 concernée a vu son organisation remise à plat, en gommant les interfaces entre la production et les services supports, entre les salles blanches et les périphériques, avec des équipes embarquées dans ce « change » agile.

Symbiose homme/machine

Le digital s’est placé en soutien de la nouvelle organisation, co-construite avec un travail de simplification et d’optimisation des processus. Les opérateurs, équipés de terminaux mobiles en libre-service, sont guidés dans la réalisation de leurs actions, pour éviter les risques d’erreur. Les informations clés sont affichées et traitées au cœur d’une « place de village 4.0 ». Le management visuel digital aide à coordonner les actions des opérateurs en temps réel avec l’activité machine, et à déclencher des actions dont la pertinence serait impossible sans le concours de la « data ».

Ici, la nouvelle implantation de l’atelier et cette « chorégraphie » homme-machine a permis des gains de productivité notables et l’amélioration de KPI, notamment la réduction des erreurs de commandes de 75 %.

