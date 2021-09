Megane électrique, SUV Smart, vélo BMW... Les 5 images de la semaine, spécial salon de l'auto de Munich

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Renault La Megane disposera pour la première fois d'une version 100% électrique.

La Megane fait sa "Renaulution" électrique

BMW réinvente la mobilité à deux et quatre roues

Si le concept I Vision Circular, synthèse des ambitions de la marque en matière d'économie circulaire, a attiré tous les regards sur le stand BMW, en raison de ses formes tarabiscotées, ce sont deux objets à deux-roues qui ont retenu notre attention. Les Motorrad Vision Amby et BMW i Vision Amby sont des croisements entre moto et vélo… Ce qui les rend peu adaptés à la réglementation européenne actuelle, mais interroge sur des véhicules "mutants" qui pourraient circuler tantôt sur pistes cyclables en ville, tantôt sur les routes hors agglomération. Ils donnent une idée de la direction vers laquelle souhaite aller BMW en matière de nouvelles mobilités.

Chez Volkswagen, la surprise ID Life

Sur le stand VW à Munich, l'invité surprise se nomme... ID Life. Il préfigure un futur modèle de série qui doit être lancé sur le marché à compter de 2025. Le prix d’entrée de cette citadine électrique devrait avoisiner les 20 000 euros. De quoi en faire une future concurrente de la Renault 5 électrique.

La Smart du futur sera... un SUV

Smart n’a guère eu de succès dans ses différentes tentatives de véhicules à quatre portes. Mais avec l’aide de son nouveau partenaire Geely associé à Daimler, la marque de citadines tente de se relancer dans le segment, plus rémunérateur que les micro-citadines. Le Concept 1 présenté à Munch, qui préfigure la prochaine génération de modèles 100% électriques de la marque, est qualifié de SUV. On est plus proche d’une citadine spacieuse à la Mini. Son design devrait être assez proche du modèle de série attendu en 2023.

Maybach EQS, la démesure électrique

La voiture électrique, sobre et discrète? Pas pour Maybach, le label ultra-premium de Mercedes, qui prône un luxe décomplexé et tapageur. Sa Vision EQS (basée sur l'EQS, le grand SUV électrique de sa maison-mère qui sera commercialisé en 2022) brillait de mille feux dans les allées du salon de Munch, avec une carrosserie bicolore pensée pour capter la lumière et du chrome à foison.