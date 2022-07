Méga-usine de puces à Crolles, MSC investit au Havre, Renault accélère dans l'électronique de puissance... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

STMicroelectronics et GlobalFoundries vont créer une méga-usine de puces à Crolles

C’est de loin le projet le plus important des 14 annoncés dans le cadre de «Choose France». STMicroelectronics et GlobalFoundries ont annoncé lundi 11 juillet un projet d’usine commune à Crolles, près de Grenoble. Elle fabriquera notamment des puces en technologie FD-SOI. L'investissement se monte à 5,7 milliards d'euros et devrait générer 1000 emplois, détaille Ridha Loukil.

MSC s'ancre au Havre avec un investissement de 700 millions d'euros

L’armateur italo-suisse MSC, premier acteur mondial du transport maritime en capacité de transport de conteneurs, a décidé de renforcer ses positions au Havre, premier port français pour le commerce extérieur. Le 8 juillet, sa filiale portuaire TIL (Terminal Investment Limited) a dévoilé un investissement de 700 millions d’euros dans des portiques et outillages sur Port 2000, le port à conteneurs en eau profonde du Havre. L’investissement, qui vise à multiplier par trois la capacité de son terminal à conteneurs, devrait s’accompagner de 1100 recrutements en six ans, dont 900 dockers.

Collins Aerospace va investir 400 millions d’euros sur cinq ans en France

Pas de nouvel investissement majeur en vue, mais une montée en puissance. Collins Aerospace, division du géant américain Raytheon Technologies, va injecter 400 millions d’euros d’ici à cinq ans pour renforcer sa présence hexagonale, soit un rythme annuel moyen de 80 millions d’euros. L'entreprise, qui emploie 3 300 personnes sur ses onze sites français, a dévoilé ce montant lundi 11 juillet dans le cadre de «Choose France», un événement de promotion de l’attractivité de la France piloté par l’Elysée.

Renault s’allie à l’allemand Vitesco dans l’électronique de puissance

Encore un partenariat pour Renault dans l’électrique. Après Valeo, Envision, Verkor et plus récemment le chinois Minth, le constructeur français a annoncé mardi 12 juillet son rapprochement avec l'équipementier allemand Vitesco Technologies sur l’électronique de puissance. Ensemble, les deux sociétés vont développer et produire un module à destination des motorisations hybrides et 100% électriques.

Safran Power Units va investir 37 millions d'euros sur cinq ans à Toulouse

Safran Power Units muscle son outil de production à Toulouse (Haute-Garonne). La filiale de Safran Helicopter Engines, spécialisée notamment dans la production de groupes auxiliaires de puissance (APU) pour l'aéronautique civile et militaire et de turboréacteurs de missiles, compte investir 5 millions d'euros dès 2022 sur son site toulousain et pas moins de 8 millions par an sur toute la période 2023-2026, soit un total d'environ 37 millions d'euros sur cinq ans. L'objectif : suivre les cadences face au succès commerciaux du Rafale.

Sisley double sa capacité de production de cosmétiques dans le Loir-et-Cher

Le groupe français de soins, maquillages et parfums va investir 35 millions d'euros pour construire une seconde usine sur la zone d'activités de la gare TGV de Vendôme (Loir-et-Cher). La construction d'un bâtiment zéro carbone de 15 000 m² va démarrer au printemps 2023. La livraison est prévue fin 2024, voire début 2025. Le site devrait démarrer avec 70 salariés, pour atteindre progressivement un effectif de 250.

A Pibrac, un nouveau centre de reconditionnement de peintures pour avions

La firme américaine PPG renforce la présence en France de sa division aerospace, avec la construction à Pibrac (Haute-Garonne), dans l'agglomération toulousaine, d'un nouveau centre de préparation et de reconditionnement de peintures et mastics pour l'aéronautique. L'investissement est évalué à 15 millions d'euros. La mise en service est attendue pour mai 2023.