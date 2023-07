Méga contrat pour Vinci, les start-up françaises à la peine… Le Top/Flop de la semaine

Top : Vinci remporte un méga contrat pour le Grand Paris Express

Ce contrat colossal à 2,7 milliards d'euros, Vinci risque de s’en souvenir longtemps. Plusieurs de ses filiales ont été sélectionnées par la société du Grand Paris jeudi 13 juillet pour concevoir le premier tronçon de la ligne 15 Ouest, qui reliera, dans les Hauts-de-Seine, le Pont de Sèvres à la Défense. Le contrat comprend la construction de 14 kilomètres de tunnels, de cinq gares, d’une arrière-gare à Nanterre La Folie et de 16 ouvrages de service. Dans un communiqué, Vinci précise que le projet mobilisera plus de 2 000 personnes au pic de l’activité et que 10% des heures travaillées seront réalisées en insertion.

Flop : Coup de mou pour les start-up tricolores

Mauvaise nouvelle pour la French tech. Les start-up françaises ont levé au premier semestre 2023 deux fois moins d’argent qu’au premier semestre 2022, selon le baromètre EY du capital-risque dévoilé lundi 10 juillet (4,3 milliards d’euros contre 8,4 milliards l’an passé). En cause : «la hausse des taux et les incertitudes économiques qui ont mis un frein après les 13,5 milliards d’euros levés en France l’an passé», note dans l’étude Franck Sebag, associé chez EY. Les start-up industrielles vertes tirent toutefois leur épingle du jeu, et notamment les cleantech, qui ont levé 1,2 milliard d’euros.