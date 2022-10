Méga-contrat pour la pépite française de l'IA Preligens, liquidation de la Coop des masques : le Top/Flop de la semaine

Top : Une grosse commande publique pour la start-up Preligens

La Direction générale de l’armement a sélectionné les logiciels de la PME parisienne Preligens pour le traitement et l’exploitation automatisés de grandes masses de données satellitaires. Le contrat est évalué à un montant maximum de 240 millions d’euros sur une durée de sept ans.

Flop : Fin de parcours pour la Coop des masques

Des nombreuses PME se sont mobilisées pour produire en urgence des masques lorsque l'épidémie de Covid-19 est survenue, en 2020. Certaines structures ont tenté de pérenniser cette activité. En Bretagne, une coopérative s'est lancée début 2021 pour fabriquer des masques sanitaires et FFP2. Las. Les promesses de commandes d'acteurs publics et privés français n'ont pas été honorées : le Made in France ne peut pas lutter face aux importations massives de masques asiatiques à bas coût. Le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ainsi placé en liquidation judiciaire la Coop des Masques, entraînant le licenciement des 13 salariés.