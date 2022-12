Medincell reçoit 4 M$ de la Fondation Gates pour son contraceptif à longue durée d’action

Medincell continue de mettre à profit son partenariat avec la fondation Bill et Melinda Gates. La biotech montpelliéraine a reçu quatre millions de dollars supplémentaires de l’organisation. Un financement destiné à soutenir le développement de son contraceptif féminin à longue durée d’action, avec un premier essai clinique qui devrait être lancé fin 2023.

Ce contraceptif en projet fait appel à la technologie propriétaire de Medincell, appelée Bepo. Injectable sous la peau, le produit prend la forme d’un petit dépôt qui va se résorber au cours du temps, libérer ainsi le contraceptif pour assurer une durée d'action de six mois.

« Avec la fondation Bill et Melinda Gates, notre mission est de faciliter l'accès à une solution contraceptive abordable et durable pour les femmes du monde entier. Les résultats favorables des études précliniques ont confirmé le potentiel du produit expérimental. Nous préparons maintenant le lancement de la première étude clinique, qui sera réalisée aux États-Unis. », a commenté Helen Martin, la directrice des partenariats de Medincell.

Un partenariat au long cours entre Medincell et la fondation Bill et Melinda Gates

Avant ce dernier versement, la biotech avait déjà reçu 11,8 M$ de la fondation Bill et Melinda Gates et peut prétendre à recevoir jusqu’à 22,5 M$ pour avancer vers la fin de la phase I. Un accord gagnant-gagnant. En contrepartie de ce financement, la fondation Gates détient les droits pour les pays à revenus faible et intermédiaire et Medincell en conserve les droits de commercialisation dans le monde entier.

« Ce programme, initié à l'origine par MedinCell et désormais soutenu par la Fondation Gates, illustre le fait que nous pouvons combiner des objectifs commerciaux et non lucratifs dès les premiers stades de développement avec le bon partenariat », s’est félicité Christophe Douat, p-dg de Medincell.

Ce n'est pas le premier programme de ce type mené par la biotech. Avec l'organisation Medecines Patent Pool, soutenue par les Nations Unies, Medincell travaille à une version à longue durée d'action de l'ivermectine, positionnée en prévention du paludisme.

Medincell est spécialisée dans la mise au point de médicaments à longue durée d’action. Son programme le plus avancé, en partenariat avec Teva, concerne la rispéridone, un traitement de la schizophrénie, pour lequel une demande de mise sur le marché est en cours d’examen aux États-Unis.