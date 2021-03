MCG Managers : Apporter aux industriels des solutions opérationnelles pour améliorer leur performance

« Pour chaque intervention, la solution passe par un diagnostic opérationnel pour évaluer l’efficacité de l’entreprise et sa capacité à répondre à la vision et aux enjeux stratégiques. Cette étape clé permet de mesurer le degré de maturité et le niveau de compétitivité, afin de délivrer la valeur ajoutée attendue. En s’appuyant sur l’état des lieux et les compétences internes, une mission de management de transition est mise en place pour déployer une nouvelle organisation, plus souple et réactive » détaille Pierre-Yves Freminet, à la tête du Pôle Industrie - Services - Distribution de MCG Managers.

70 % des missions dans l’industrie concernent des projets de transformation, quand 30 % concernent la perte d’une ressource, à combler en urgence.

Taillé pour toutes les situations

« Nous intervenons partout en France, avec un fort développement en Bourgogne-Franche Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Notre objectif est d’apporter une solution rapide et opérationnelle pour résoudre des situations complexes : une gestion de crise ou une organisation en difficulté (retournement, redressement, restructuration…), un projet de transformation, une recherche d’excellence et d’amélioration de la performance, une stratégie de développement par croissance organique ou croissance externe, une structuration ou organisation de la gouvernance.

Depuis sa création, MCG Managers aide les entreprises à franchir des caps décisifs. L’année 2020 a mis en évidence de nouveaux enjeux, comme la nécessité de recentrer l’organisation sur ses fondamentaux grâce à ses compétences internes. Il s’agit aussi d’identifier les scénarios pour répondre aux évolutions en cours. Dans ce contexte, il est donc indispensable de construire une nouvelle relation de confiance en interne et vers l’écosystème, puis déployer une organisation agile en capacité de s’adapter et de réagir rapidement. Les défis révélés par la crise sanitaire peuvent agir comme révélateurs des capacités de résistance et de rebond des entreprises. Si celles-ci possèdent beaucoup de ressources en interne. L’apport d’un regard extérieur, le recours à des ressources managériales expérimentées dans la gestion de situations difficiles, doit être envisagé au même titre que la mise en œuvre des mesures gouvernementales proposées » observe Pierre-Yves Freminet.

Un dispositif d’intervention sécurisé

Tous les managers de transition sont des experts opérationnels chevronnés expérimentés sur la situation rencontrée, le secteur d’activité et le(s) métier(s). Quel que soit le niveau de complexité, chaque mission est pilotée par le directeur du pôle en lien permanent avec le client et les managers intervenants à qui il apporte donc un support opérationnel et décisionnel pendant la durée du projet à conduire.

Tél. : 04 72 84 60 60

www.mcgmanagers.com

UNE PLATEFORME UNIQUE POUR LA REPRISE D’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

L’entreprise intervient dans des contextes de défaillance, en pilotant les projets de croissances externes par la reprise d’entreprises à la barre du Tribunal de commerce ou en accompagnant les dirigeants d’entreprises en difficulté.

Par le biais de sa plateforme dédiée, MCG Managers accompagne tout projet, de la détection au montage et à la défense des offres, quel que soit le secteur d’activité. « Cela peut permettre de mettre la main sur des actifs ou des compétences dont on ne dispose pas, tout en maintenant de l’emploi. Mais il faut avoir une vision stratégique, un projet industriel puis une méthode d’intégration post-reprise déjà établie pour que cela fonctionne » détaille Pierre-Yves Fréminet.

